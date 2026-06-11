Trump annuncia l’intesa con l’Iran: stop ai raid e possibile firma nel weekend, mercati in rialzo

Washington - Dopo una giornata segnata da fortissime tensioni internazionali, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in serata sulla piattaforma Truth Social che l’Iran avrebbe accettato un accordo, portando Washington a revocare i raid militari che sarebbero stati previsti nelle prossime ore.

Successivamente, parlando dallo Studio Ovale, Trump ha dichiarato che la firma dell’intesa potrebbe arrivare molto presto, forse già nel fine settimana in Europa. Il presidente americano ha precisato che non sarà presente personalmente all’eventuale incontro, indicando il vicepresidente come rappresentante dell’amministrazione statunitense. Trump ha inoltre riferito di aver avuto colloqui con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e con altri leader internazionali.

Secondo quanto affermato dal presidente americano, dopo la formalizzazione dell’accordo dovrebbe riaprire anche lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico mondiale. Nel frattempo, il blocco navale disposto dall’Iran resterebbe comunque in vigore fino a nuove disposizioni.

Sul fronte iraniano, le reazioni sono apparse inizialmente contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno dapprima smentito l’esistenza di un’intesa, per poi sostenere che il testo sarebbe basato sulla proposta avanzata da Teheran.

Le notizie di una possibile de-escalation hanno avuto effetti immediati sui mercati finanziari. A Wall Street gli investitori hanno accolto con favore gli sviluppi diplomatici, con il Dow Jones Industrial Average in rialzo dell’1,64%. In calo invece il prezzo del petrolio, che ha registrato una flessione superiore al 3%, riflettendo le aspettative di un allentamento delle tensioni nell’area del Golfo Persico.

Resta ora da capire se gli annunci delle ultime ore si tradurranno in un accordo formale capace di riportare stabilità nella regione e scongiurare una nuova escalation militare.