Lisa Orefice, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Inseparabili'

È con commovente intensità che Lisa Orefice, una delle voci più espressive della scena musicale italiana, presenta il suo nuovo singolo "Inseparabili". Il brano, scritto a quattro mani con uno dei più celebri autori del panorama musicale contemporaneo, Daniele Piovani, nasce da un dolore profondo e personale, e trasforma la perdita in un'ode alla presenza perenne di un amore, un amore così forte e indissolubile da trascendere l'assenza fisica. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZDuKL51yw3oCxyOD/9pSDd5_ha8cQ





"Inseparabili" è il frutto della sinergia istantanea tra Lisa e Daniele, che insieme hanno tessuto una dedica di rara bellezza al padre di Lisa, figura imprescindibile della sua vita e ispirazione principale della sua arte. La canzone si sviluppa come un dialogo interiore, vibrando con un’autenticità così sincera da commuovere e risuonare chiaramente con chiunque abbia affrontato un grande lutto.





Il brano esprime la perdita e il legame indissolubile tra un padre e una figlia, attraverso liriche che riflettono il dolore e la forza trovata nel ricordo. Lisa canta: «Canto la mia musica, mi rifugio dentro l’anima, ogni giorno, ogni mio passo, è un riflesso su di te». Queste parole non solo evidenziano la capacità della musica di fungere da rifugio e specchio dell'anima, ma sottolineano anche come ogni gesto quotidiano dell’artista sia permeato dalla memoria del padre.





La potenza evocativa del testo si manifesta ulteriormente nel ritornello: «Attraverso queste mie lacrime, mi guiderai come un fiume oltre quell’argine, sconfinerò, io e te inseparabili… io e te inseparabili». Qui, il dolore si trasforma in una guida, un fiume che nonostante lacrimi, sfocia in nuovi territori dell'essere, avvalorando una connessione che continua ben oltre la perdita terrena.





Ed è verso la fine della traccia che Lisa offre un invito toccante: «Questa è la mia musica, spero un giorno tu l’ascolterai». Un'espressione di amore e speranza che nel messaggio contenuto tra le note, rivela come un legame intimo e viscerale possa trascendere il confine della morte, ma anche il desiderio di raggiungere chiunque abbia bisogno di sentirsi meno solo nella propria perdita, nel proprio dolore, nel proprio senso di vuoto.





Nata in Germania e cresciuta con una visione cosmopolita grazie alle sue radici calabresi, Lisa Orefice ha sempre mostrato un’importante sensibilità verso le tematiche universali dell'amore e della perdita. La sua carriera è costellata di performance che toccano il cuore di chi ascolta, rendendola una delle voci più autentiche e coinvolgenti dell’attuale panorama musicale.





"Inseparabili" è una canzone per ricordare, un canto per non dimenticare, un invito a riflettere sull'amore, sul dolore e sull'eternità dei rapporti che arricchiscono, corroborano e definiscono la nostra esistenza. Con la sua voce potente e delicata al contempo, Lisa Orefice continua ad accarezzare l’anima dei suoi ascoltatori, convertendo il dolore personale in un abbraccio di unione e speranza.





Per quel che riguarda Lisa Orefice, è una cantante italiana classe 1983 nata ad Offenbach Am Main, in Germania, da genitori calabresi. Si avvicina alla musica a soli 3 anni, cantando davanti allo specchio con un microfono regalatole dal padre e, a 15, calca il suo primo palcoscenico ad una festa tedesca per immigrati italiani: da quel momento, avvia il suo percorso artistico, esibendosi in numerosissime serate, feste, sagre e cerimonie. A 24 anni, si sposa e si trasferisce in Italia, in provincia di Bergamo, dove diventa mamma di due splendidi bambini, senza mai abbandonare la sua passione per la musica, che riprende ad abbracciare assiduamente a Marzo 2019, giungendo in finale ad un contest canoro con la cover del capolavoro senza tempo scritto da Will Jennings e portato al successo da Celine Dion "My heart will go on". Ed è proprio con il cuore avanti a tutto che Lisa prosegue la sua carriera musicale, pubblicando, nel 2022, il suo primo singolo ufficiale, "Non cambiare mai", seguito, ad inizio 2023, da "Vicinissimo" e nell’estate dello stesso anno da "Pampero", in feat. con Paolo Pastore. Dotata di una vocalità intensa, ricca di sfumature capaci di accarezzare orecchie, cuore ed anima sin dal primo ascolto e di una sensibilità comunicativa degna delle più grandi interpreti della discografia nazionale, Lisa Orefice, con classe, eleganza, stile e carisma attinge alla musica d’autore italiana strizzando al contempo l’occhio alle più moderne tendenze internazionali e confermandosi come una delle artiste più incisive e talentuose della scena nostrana.