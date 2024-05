Rapinarono e sequestrarono un giovane: eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre due persone denunciate e un arresto in flagranza

Nel corso della perquisizione domiciliare inoltre, il 50enne è stato trovato in possesso di 114 gr di sostanza stupefacente tipo “hashish”, un bilancino di precisione, circa 10.000 euro in contanti e cinque proiettili cal. 6.35 detenuti illegalmente; il 57enne invece è stato trovato in possesso di un revolver con 104 proiettili cal. 45, un fucile a canne mozze con 85 cartucce cal.12, tutto detenuto illegalmente, e 83 grammi di cocaina. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Gli accertamenti dei militari non si sono limitati ai quattro uomini. Un approfondimento investigativo infatti, è stato svolto anche sul giovane 23enne vittima della rapina: le attività tecniche condotte sullo stesso hanno consentito di documentare un importante giro di spaccio che ha portato, in data 11.10.2023, all’arresto di un 23enne e di un 22enne sorpresi a bordo della loro auto mentre trasportavano 2 kg di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. Concordando con l’ipotesi investigativa dei carabinieri, la Procura della Repubblica di Ferrara ha emesso inoltre un decreto di perquisizione a carico del giovane che veniva eseguito sempre nella mattinata del 13 maggio. I sospetti degli investigatori si sono rivelati ben presto fondati: a casa del giovane è stato rinvenuto infatti un panetto di sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso di 132 grammi. Il ragazzo è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e collocato agli arresti domiciliari. Nel pomeriggio del 14 maggio, presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato ed il 23enne è stato rimesso in libertà in attesa della celebrazione del processo.



Nella tarda serata del 23 febbraio 2024, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ferrara, interveniva in una zona residenziale del capoluogo estense, in quanto era stata segnalata la presenza sospetta di due giovani. Gli stessi venivano sorpresi dai militari mentre si aggiravano furtivi con uno strano oggetto in mano: si trattava di un ordigno esplosivo artigianale che, subito dopo il controllo, veniva posto sotto sequestro ed affidato agli artificieri. I due giovani venivano quindi denunciati per “detenzione di materiale esplodente”. Materiale che, dagli accertamenti svolti, era stato verosimilmente confezionato dal 57enne con circa 350 grammi di “polvere flash”, affinché lo stesso potesse essere collocato nel giardino di un palazzo della zona per compiere un’azione intimidatoria. L’attività di indagine si è conclusa con il deferimento di quattro persone per rapina aggravata in concorso e sequestro di persona. A carico di due di loro, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ferrara emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione ai reati contestati e, per il solo 57enne, inoltre, per cessione di ordigni esplosivi senza licenza, che venivano eseguite nelle prime ore della mattinata del 13 maggio dal personale della Sezione Operativa unitamente al Nucleo Investigativo di Ferrara, ai militari delle Stazioni di Ferrara e Corso Giovecca ed a due unità cinofile.