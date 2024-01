AltroFood in supporto dei partecipanti a Veganuary 2024

AltroFood, con le sue alternative plant based, arriva in aiuto dei partecipanti di Veganuary, che, con il brand, condividono il desiderio di alleggerire la propria impronta sul Pianeta, risparmiando risorse ambientali come il prezioso suolo e la fondamentale acqua, evitando di emettere nell’atmosfera eccessivi anidride carbonica e metano, ma soprattutto non sfruttando gli animali. AltroFood, con le sue alternative plant based, arriva in aiuto dei partecipanti di Veganuary, che, con il brand, condividono il desiderio di alleggerire la propria impronta sul Pianeta, risparmiando risorse ambientali come il prezioso suolo e la fondamentale acqua, evitando di emettere nell’atmosfera eccessivi anidride carbonica e metano, ma soprattutto non sfruttando gli animali.





Lo fa lanciando le nuove ricette dei propri prodotti, ancora più veloci da preparare e con un gusto sempre più convincente, mantenendo però un’etichetta chiara: AltroBurger mix gusto manzo o pollo, AltroCotolette&Nuggets mix, AltroTrita mix, AltroPolpette mix, AltroSalsicce mix diventano il modo semplice per assumere alimenti gustosi e proteici, privi di allergeni… senza accorgersi della mancanza della carne!

Gli analoghi AltroFood, basati sulle proteine del pisello, si preparano con la semplice aggiunta di acqua e di olio di semi e vanno bene per tutti: per gli amanti dell’healthy food e per quelli che prediligono il fast food, per gli sportivi e per i fan della poltrona, per il bambino e per l’anziano, per il flexitariano e, sì, anche per chi non riesce a fare a meno della carne!

Oltre alle ricette base, poi, è possibile sfruttare i preparati per creare piatti più elaborati e personalizzati: il QR code sulle confezioni conduce a video on line che mostrano a quante soluzioni si prestano; si può prendere spunto e, con fantasia ed estro, firmare le proprie!

Un bell’aiuto a chi desidera terminare gennaio con una dieta esclusivamente plant based e, magari, continuare, perché chi sceglie AltroFood trova un alleato valido sotto ogni punto di vista: della nutrizione, della comodità, del sapore, della fantasia e… del Pianeta!