Tv, venerdì 19 gennaio in prima serata su Italia 1 il film 'Rambo 2 la vendetta'

Venerdì 19 gennaio, in prima serata su Italia 1, va in onda "Rambo 2 la vendetta", secondo capitolo della saga che vede protagonista "Sylvester Stallone. Venerdì 19 gennaio, in prima serata su Italia 1, va in onda "Rambo 2 la vendetta", secondo capitolo della saga che vede protagonista "Sylvester Stallone.





Per non scontare l'intera pena a cui è stato condannato, Rambo accetta di ritornare in Vietnam per liberare i soldati americani ancora prigionieri. Rambo giunge in Vietnam ed incontra il suo contatto che è una ragazza vietnamita di nome Co Bao che collabora con il governo statunitense. Una volta infiltrato in uno dei campi di concentramento nemici, s'imbatte nei numerosi prigionieri di guerra relegati in condizioni disumane. Sarà suo compito provare a riportarli a casa.