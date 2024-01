Chiara Turco, uscito su YouTube il videoclip del nuovo singolo dal titolo 'Non è mai la fine del mondo'

Chiara Turco (Foto di Martina Loiola)

Su YouTube è disponibile il videoclip di Non è mai la fine del mondo, ultimo singolo elettro pop della cantautrice e polistrumentista tarantina Chiara Turco, prodotto da Alberto Dati per Scirocco Music - ADA Music Italy e distribuito dal 12 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Nell'epoca in cui tutto sembra distrutto, lacerato, vuoto, il brano è un invito a scoprire e riscoprire quello che invece resta, dove un "tienimi forte" è la voglia di restare uniti mentre tutto intorno sembra dividere. Nel testo si trovano riferimenti ai cambiamenti climatici e ai conflitti, "qui la Terra brucia, non smette di tremare", alla paura del presente e del futuro, diverso dai giorni della spensieratezza che sembrano essere solo ricordi. Già dalle prime immagini del videoclip - diretto da Martina Loiola e Cosimo Pastore con la produzione di Standino.Tv - si notano i colori e il tipo di fotografia scelti per riprendere il mood nostalgico ma allo stesso tempo sognante del brano. La ragazza protagonista (Rosanna Cecinato) alterna, infatti, momenti di malinconia ad attimi di felicità. "Dicono che stiamo crescendo, ma forse stiamo andando troppo di corsa" è la consapevolezza di una generazione che ha bisogno di fermarsi, di riscoprirsi, di abbracciarsi e di scoprire che nonostante tutto c'è sempre qualcosa in cui credere e che non è questa la fine del mondo.





La cantautrice e polistrumentista Chiara Turco cresce a Torricella, piccolo paese in provincia di Taranto. Inizia a suonare fin da piccola scoprendo la musica dei grandi cantautori italiani e internazionali, esempio e ispirazione dei suoi testi. Affascinata dai suoni elettronici, sequencer, loop station e dal loro utilizzo nella musica, Chiara Turco unisce il cantautorato alla musica electro-pop esordendo nel 2016 con "First" per l’etichetta indipendente Putsch Records di Alberto Dati. Nel 2017 inizia la collaborazione con Xo La Factory e con il singolo "You Know" arriva sui palchi di Cinzella Festival, Contronatura Festival, ClaXOn Fest, Awanda Indie Fest, Uno Maggio Taranto condividendo l'esperienza con artisti come Brunori Sas, Levante, Ghemon, Noemi, Irene Grandi, Vinicio Capossela, Frankie Hi-Nrg, The Zen Circus. Nel 2018 suona al Medimex di Puglia Sounds, nell'edizione che ospita anche Placebo e Kraftwerk. Nello stesso anno esce il cd "Via Roma", undici brani in italiano che confermano la sua "elettronica pop-oriented e dinamicamente variegata". Il tour di presentazione tocca oltre 40 città italiane e i festival Keep On Live Fest, SEI - Sud Est Indipendente e Arezzo Wave. Nel 2020 avvia una collaborazione live con la band La Municipàl, con la quale partecipa anche al programma "Tonica" su RAI 2 (2022), condotto da Andrea Delogu. È finalista del contest 1MNext 2023 – Primo Maggio di Roma. Gli ultimi singoli "Isole nuove", "Non smetti di bruciare" e "Non è mai la fine del mondo" preannunciano il nuovo disco in uscita nel 2024 per la nuova realtà pugliese Scirocco Music, con la quale l’artista collabora in veste di esperta in diritto d’autore. Accompagnata da Errico Carcagni Ruspa (tastiere, synth, elettronica) e Stefano Scuro (chitarra e basso), la cantautrice definisce la sua musica come "visiva". L’uso di strumenti elettronici, in particolare delle loop station, la porta a muoversi sul palco creando sinergia tra suoni e gesti tutti da ascoltare e guardare.