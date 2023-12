Musica, Gianni Negri e l’attrice Stefania De Francesco omaggiano Mango e Laura Valente in 'Il dicembre degli aranci'

Il talentuoso cantautore partenopeo Gianni Negri, noto per la sua eleganza compositiva e per la sua capacità di dar voce alla silenziosa intensità dei sentimenti, dopo aver elogiato la fragilità dell’anima in "Tasche Vuote", torna in radio e nei digital store con un tributo commovente ad uno dei più grandi artisti italiani: Mango. In questo progetto artistico di rara bellezza, Negri unisce le sue doti interpretative alla sensibilità e alla versatilità di Stefania De Francesco, celebre attrice napoletana amata dal pubblico per i suoi ruoli in "Don Matteo" e "Un Posto al Sole". Insieme, i due artisti, hanno dato vita ad una suggestiva reinterpretazione del capolavoro "Il Dicembre degli Aranci", classico senza tempo inserito nell’album "Ti Amo Così" ed interpretato dal cantante lucano insieme alla moglie, Laura Valente. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Il talentuoso cantautore partenopeo Gianni Negri, noto per la sua eleganza compositiva e per la sua capacità di dar voce alla silenziosa intensità dei sentimenti, dopo aver elogiato la fragilità dell’anima in "Tasche Vuote", torna in radio e nei digital store con un tributo commovente ad uno dei più grandi artisti italiani: Mango. In questo progetto artistico di rara bellezza, Negri unisce le sue doti interpretative alla sensibilità e alla versatilità di Stefania De Francesco, celebre attrice napoletana amata dal pubblico per i suoi ruoli in "Don Matteo" e "Un Posto al Sole". Insieme, i due artisti, hanno dato vita ad una suggestiva reinterpretazione del capolavoro "Il Dicembre degli Aranci", classico senza tempo inserito nell’album "Ti Amo Così" ed interpretato dal cantante lucano insieme alla moglie, Laura Valente. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZcrX0Hz9Rv4a0NUL/Q3ZYMpsCAlez





Questa cover, pubblicata per PaKo Music Records e Believe Digital ed eseguita con una delicatezza ed un trasporto impeccabili, è un esempio di maestria e profondo rispetto artistico che non si limita ad omaggiare due icone della musica italiana, ma infonde anche nuova linfa ed una prospettiva rinnovata alla canzone originale. La reinterpretazione di Negri e De Francesco, arricchisce "Il Dicembre degli Aranci" con un’intensità emotiva e una risonanza contemporanea uniche, senza mai allontanarsi dall’atmosfera incantata, romantica e poetica magnificamente creata da Mango e Laura Valente, regalando così un'esperienza di ascolto capace di catturare istantaneamente il pubblico di ogni età.

Gianni Negri, apprezzatissimo per la raffinatezza e l’emozionalità insite in ogni sua release, ha sempre considerato Mango una fonte di ispirazione e un punto di riferimento fondamentale nel suo percorso musicale. L'aggiunta della voce dolce e avvolgente di Stefania De Francesco, impreziosisce ulteriormente il brano, creando un connubio artistico di grande valore. Insieme, attraverso la loro interpretazione, hanno voluto non solo onorare il ricordo di Mango e celebrare il percorso di una delle più talentuose interpreti italiane, ma anche aggiungere un tocco personale ad una canzone capace di superare mode e distanze, una canzone che parla di amore e di connessione tra anime utilizzando il linguaggio universale del cuore.

L'arrangiamento del pezzo, magistralmente curato dal Maestro Mariano Bellopede al pianoforte, ha permesso alle voci di Gianni e Stefania di fondersi in maniera sublime, trasmettendo ogni sfumatura emotiva del testo e della melodia. "Il Dicembre degli Aranci" si rivela così un ponte musicale che accarezza i sensi, unendo il passato e il presente in un flusso di emozioni senza tempo.

Gianni Negri, recentemente salito alla ribalta grazie alla sua partecipazione all'evento "Launatici" del Fans Club di Laura Pausini, ha avuto l'onore di accompagnare al pianoforte la cantautrice faentina, icona della musica italiana nel mondo e recentemente nominata "Person of the Year" dalla Latin Recording Academy, e di cantare con lei il suo nuovo singolo, "Durare", in una versione adattata in lingua napoletana, scritta dallo stesso Negri. Questa esperienza, ha segnato un momento culminante nella carriera dell’artista napoletano, realizzando un sogno di lunga data e dimostrando la sua capacità di arrivare al cuore del pubblico con la sua musica e la sua passione.

"Il Dicembre degli Aranci" di Gianni Negri e Stefania De Francesco rappresenta non solo un tributo a due grandi artisti, ma anche un momento di crescita e realizzazione personale. Ascoltando questo brano, si viene istantaneamente trasportati in un universo intangibile ma più concreto che mai, dove la poesia delle parole si intreccia alla purezza delle note, creando un'esperienza musicale unica e indimenticabile.

Per quel che riguarda Gianni Negri, al secolo Giovanni Sambiase, è un cantautore e polistrumentista italiano nato a Napoli il 13 Giugno 1980. Muove i suoi primi passi nella musica da giovanissimo, spinto dalla madre cantante da cui trae ed a cui dedica il suo cognome d’arte. Studia canto e solfeggio, suona il pianoforte, la chitarra e prende parte a numerosi concorsi ed eventi canori, riscontrando numerosi successi. Scrive la sua prima canzone all’età di 17 anni e, a partire dagli anni 2000, si esibisce su moltissimi palchi partenopei. Ex voce della band Angeli Metropolitani guidata da Gianfranco Caliendo ed ex chitarrista del Giardino dei Semplici, è stato direttore artistico per numerosi eventi culturali e, nel 2007, ha prestato la voce a Franky & Frog del film Disney "I Robinson – Una famiglia spaziale". Oltre alle esperienze musicali, si dedica al teatro e per svariati anni canta e recita presso la compagnia stabile del Palaeden del parco divertimenti "Edenlandia" di Napoli. Dopo un periodo di stand by musicale, il 7 Dicembre 2018 esce il suo singolo di debutto ufficiale solista, "km. zero", a cui seguono diverse release che gli consentono di farsi notare dall’etichetta discografica milanese PaKo Music Records, con cui firma, nel Gennaio 2023, il suo primo contratto discografico. Nel Dicembre dello stesso anno, dopo aver rilasciato una serie di brani che ne riconfermano eleganza e sensibilità, partecipa ad raduno annuale del Fan Club di Laura Pausini e realizza non solo il sogno di suonare sul palco con lei, ma anche quello di duettare sul singolo "Durare", in una versione adattata in lingua napoletana, scritta dallo stesso Negri. Dotato di un’incredibile capacità narrativa, di un graffio unico ed incisivo e di una vocalità istantaneamente riconoscibile, Gianni Negri dà suono e forma alle emozioni intrecciando la profonda verità delle sue liriche all’immediatezza dei ritmi e delle sonorità da cui sono avvolte.