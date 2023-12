La dieta plant based del nuovo anno: semplice e veloce con la linea Vemondo di LIDL

A partire dal 2 gennaio, in tutti gli oltre 730 punti vendita della Catena, sarà possibile trovare tanti spunti per un pranzo o una cena sfiziosi e con la giusta carica di proteine vegetali. Tante referenze certificate V-LABEL® che dimostrano quanto possa essere gustoso e soddisfacente mangiare vegetariano e vegano, scoprendo nuove ricette e ingredienti alternativi. A partire dal 2 gennaio, in tutti gli oltre 730 punti vendita della Catena, sarà possibile trovare tanti spunti per un pranzo o una cena sfiziosi e con la giusta carica di proteine vegetali. Tante referenze certificate V-LABEL® che dimostrano quanto possa essere gustoso e soddisfacente mangiare vegetariano e vegano, scoprendo nuove ricette e ingredienti alternativi.





Bontà vegana stile greco – Vemondo by Lidl Italia





A base di olio di cocco, la bontà vegana di Vemondo è perfetta per arricchire insalatone in stile greco. Un ingrediente completamente a base vegetale che si presta anche per farcire panini gustosi o condire primi piatti dal sapore deciso!

Confezione: 150 g

Prezzo: 1,99 €





Nuggets vegani piccanti | Vemondo by Lidl Italia





Croccanti e gustosi, i nuggets vegani della linea Vemondo sono un appetizer tutto da sgranocchiare. Con un filling leggermente piccante che diventa filante dopo la cottura, sapranno conquistare anche i palati più grintosi!

Confezione: 240 g

Prezzo: 2,99 €





Triangolini vegani | Vemondo di Lidl Italia





A base di carote, queste specialità vegane diventeranno il piatto preferito di grandi e piccoli per il nuovo anno. Da cucinare in forno o in padella, sono pronti per essere assaporati in meno di 10 minuti!

Confezione: 250 g

Prezzo: 1,99 €





Falafel | Vemondo by Lidl Italia





Un antipasto croccante, disponibile in versione classica, a base di spinaci o di barbabietola, che porta in tavola tutti i sapori del Medioriente. Al 100% a base vegetale, i falafel Vemondo rappresentano un'ottima scelta per un aperitivo alternativo!

Confezione: 300 g

Prezzo: 2,49 €





Muffin vegani alla vaniglia | Vemondo di Lidl Italia





Soffici muffin al gusto vaniglia, ideali per chi ama i dolci morbidi e lievitati. Da abbinare a una bevanda vegetale o un succo di frutta, per avere la giusta carica di energia!

Confezione: 360 g

Prezzo: 1,99 €