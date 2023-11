Tv, domenica 5 novembre 2023 in prima serata su Italia 1 il film 'Harry Potter e la camera dei segreti'

Domenica 5 novembre 2023, in prima serata su Italia 1 appuntamento con "Harry Potter e la camera dei segreti", secondo capitolo della saga nata dalla penna di J.K. Rowling. Domenica 5 novembre 2023, in prima serata su Italia 1 appuntamento con "Harry Potter e la camera dei segreti", secondo capitolo della saga nata dalla penna di J.K. Rowling.





In questa nuovo capitolo della saga creata dalla scrittrice inglese J.K. Rowling Harry, Ron e Hermione sono pronti ad affrontare il loro secondo anno presso la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Harry, infatti, decide di non ascoltare le raccomandazioni dell’elfo domestico Dobby (uno dei personaggi più amati dal pubblico che compare per la prima volta proprio in questo film) e di tornare, attraverso mille difficoltà, al Castello. Ma si renderà subito conto che non lo aspetta un anno semplice: la camera dei segreti, un luogo misterioso costruito da Salazar Serpeverde, uno dei fondatori della scuola, è stata riaperta. Al suo interno, leggenda vuole che si nasconda un terribile mostro in grado di uccidere chiunque incontri sul suo cammino. Saranno proprio i tre amici a provare a sconfiggerlo, mentre Harry si troverà, ancora una volta, al cospetto di Lord Voldermort. Il giovane mago riceverà aiuti inaspettati dal preside della scuola, Albus Silente, che lo aiuteranno a combattere contro il Signore Oscuro.