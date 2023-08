Tv, martedì 29 agosto in prima serata su Retequattro il film 'The next three days'



Martedì 29 agosto, in prima serata su Retequattro, appuntamento con "The next three days", il film diretto da Paul Haggis.





La vita di John Brennan sembra perfetta fino a quando sua moglie, Lara, viene arrestata e condannata per un omicidio che sostiene di non aver commesso. A tre anni dalla condanna, John continua a battersi per tenere unita la famiglia, a crescere il loro unico figlio, Luke e a svolgere il suo lavoro di insegnante in un college pubblico, tentando sempre di dimostrare l’innocenza della moglie con ogni mezzo a disposizione. Quando la Corte Suprema respinge il loro ultimo appello, Lara tenta il suicidio e John decide che è rimasta solamente una soluzione possibile: organizzare l’evasione della moglie.