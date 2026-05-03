Caso Garlasco, settimana decisiva per Andrea Sempio: convocazione dei pm il 6 maggio

Pavia - Potrebbe essere una settimana cruciale per la nuova inchiesta sul caso Garlasco, a quasi 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi.

L’unico indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia è Andrea Sempio, 38 anni, già al centro di accertamenti investigativi riaperti nonostante la condanna definitiva a 16 anni di carcere per Alberto Stasi, ritenuto responsabile nel primo procedimento.

La convocazione del 6 maggio

Sempio è stato convocato dai pubblici ministeri per il prossimo 6 maggio. L’accusa contestata è quella di omicidio “per motivi abietti a seguito del rifiuto di un approccio sessuale”.

Secondo quanto trapela, l’interrogatorio potrebbe essere particolarmente delicato anche per la strategia difensiva: l’indagato sta valutando, insieme ai legali, se rispondere alle domande oppure avvalersi della facoltà di non rispondere.

La posizione della difesa

Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che assistono Sempio, sottolineano come al momento non abbiano accesso completo agli atti dell’inchiesta. La Procura avrebbe infatti convocato l’indagato prima della chiusura delle indagini preliminari, rendendo il quadro ancora parziale per la difesa.

La decisione finale sulla linea da tenere sarà presa alla vigilia dell’interrogatorio, previsto per il 5 maggio.

Le nuove indiscrezioni

Nel frattempo, alcuni articoli di stampa hanno riportato l’esistenza di presunti post e conversazioni risalenti a quando Sempio era poco più che maggiorenne, contenenti frasi considerate inquietanti su rapporti con una ragazza e riferimenti alla violenza sessuale.

La difesa, tramite l’avvocata Taccia, ha però escluso qualsiasi collegamento con Chiara Poggi.

Le prossime mosse

Dopo l’interrogatorio del 6 maggio, la Procura dovrebbe procedere con la chiusura delle indagini e il deposito degli atti alle parti, aprendo così la fase successiva del procedimento.

Il caso Garlasco, uno dei più discussi della cronaca giudiziaria italiana, torna quindi al centro dell’attenzione con sviluppi che potrebbero rivelarsi decisivi per la nuova inchiesta.