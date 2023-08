Lignano Sabbiadoro, il 30 agosto a 'Economia sotto l’Ombrellone' si parlerà di comunità energetiche

LIGNANO SABBIADORO (UD) - In Italia si parla sempre di più di comunità energetiche: realtà in cui imprese, persone fisiche o amministrazioni comunali si mettono insieme che si pongono l’obiettivo di produrre collettivamente energia da fonti rinnovabili, creando così benefici, ambientali, economici e sociali. Le CE sono veri e propri soggetti giuridici, previsti dal Clean Energy Pack approvato dall’Unione Europea a fine 2016: nel Nord Europa sono una realtà consolidata, mentre l’Italia è in ritardo anche se proprio a Lignano, recentemente, è stata costituita una comunità energetica. Che cosa comporta questo approccio che trasforma i consumatori in "prosumer"? Che ruolo vi hanno gli enti pubblici e i privati? Quali sono i vantaggi e le opportunità che una CE genera per i suoi partecipanti e per il territorio? - In Italia si parla sempre di più di comunità energetiche: realtà in cui imprese, persone fisiche o amministrazioni comunali si mettono insieme che si pongono l’obiettivo di produrre collettivamente energia da fonti rinnovabili, creando così benefici, ambientali, economici e sociali. Le CE sono veri e propri soggetti giuridici, previsti dal Clean Energy Pack approvato dall’Unione Europea a fine 2016: nel Nord Europa sono una realtà consolidata, mentre l’Italia è in ritardo anche se proprio a Lignano, recentemente, è stata costituita una comunità energetica. Che cosa comporta questo approccio che trasforma i consumatori in "prosumer"? Che ruolo vi hanno gli enti pubblici e i privati? Quali sono i vantaggi e le opportunità che una CE genera per i suoi partecipanti e per il territorio?





A questa e tante altre domande risponderanno gli esperti di Economia sotto l’Ombrellone, rassegna giunta alla sua tredicesima edizione e organizzata dall’agenzia di comunicazione Eo Ipso a Lignano Sabbiadoro (UD). Mercoledì 30 agosto, alle 18.30 al Chiosco numero 5 (Bandiera Svizzera), Lungomare Alberto Kechler 16 in località Lignano Pineta, nel corso dell’incontro intitolato "Le comunità energetiche. L’esempio di Lignano e le opportunità per i privati", Giorgio Ardito (Lignano Pineta Spa), Mauro Guarini (Comunità Energetiche) e Michela Vogrig (Legacoop) racconteranno situazione e prospettive delle comunità energetiche in Friuli Venezia Giulia e in Italia.

La partecipazione è libera. Al termine dell’evento, il pubblico potrà incontrare informalmente i relatori in un aperitivo con i vini offerti da Filare Italia.

Economia sotto l’Ombrellone 2023 è organizzata da EoIpso con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, Io sono Friuli Venezia Giulia e Consumatori Attivi; co-main supporter Greenway, Filare Italia, e Legacoop. Sponsor: Arriva Udine, FotoTherm, Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, Karmasec, Lignano Banda Larga, Allianz, IsCopy, Soluzioni Credito, GLP e Confindustria Udine; partner tecnici: Pineta Beach, Lignano Pineta Spa, Hotel Ristorante President, Porto Turistico Marina Uno e Comunità Energetiche.