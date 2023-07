Tv, giovedì 27 luglio in prima serata su Rai 2 ultimo appuntamento con 'Non sono una signora'



Ultimo imperdibile appuntamento con "Non sono una signora", giovedì 27 luglio in prima serata su Rai 2, il programma condotto da Alba Parietti dedicato all'arte performativa delle Drag Queen, adattamento italiano del format Make Up Your Mind prodotto in collaborazione con Fremantle Italia.





In studio anche il "panel vip" costituito da Sabrina Salerno, Filippo Magnini Cristina D’Avena e, per la finale, Amanda Lear con il compito di indovinare le identità dei personaggi famosi che si celano dietro il travestimento Drag; e la "giuria tecnica" - composta dalle Drag professioniste Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr - che giudica, invece, le performance dei nostri concorrenti in gara. Accederanno alla spettacolare finale le cinque celebrities vincitrici delle precedenti puntate e le cui identità non sono ancora state svelate. Ciascun concorrente, nel suo travestimento Drag, dovrà affrontare ben quattro sfide: il catwalk, ovvero una sfilata in passerella con accompagnamento musicale, la sfida di canto in lipsync, il "discorso per la vittoria" e una prova libera dove ciascun concorrente, durante la performance, potrà esibirsi nel proprio "cavallo di battaglia". Al termine di ogni esibizione, la giuria tecnica decreterà quale Drag dovrà lasciare la gara, mentre scopriremo se il "panel vip" è riuscito ad indovinare l’identità della celebrity.

Solo al termine di tutte e quattro le esibizioni, Alba Parietti incoronerà vincitrice della prima edizione di "Non sono una signora", e scopriremo chi si cela dietro la Drag vincitrice e il suo percorso umano e artistico di trasformazione.