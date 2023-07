'Se la sicurezza ce l’hai nella testa sei al sicuro'' il nuovo libro di Maura Ianni

Maura Ianni pubblica il nuovo libro “Se la sicurezza ce l’hai nella testa sei al sicuro', edito da Jolly Roger. Un manuale essenziale per un lavoro sano e consapevole, in un contesto lavorativo dove la cooperazione, l’ascolto e la sicurezza, sono elementi fondanti. Questo e molto altro nel testo di Maura Ianni. Un concetto fondamentale, nel suo testo, è senz’altro “lo stare al passo coi tempi”.

In un mondo dominato dalla frenesia e dai cambiamenti, l’autrice afferma che anche il lavoro dev'essere investito da cambiamenti repentini, e l’uomo, parte attiva di tale processo, deve essere pronto a adeguarsi nel modo giusto. Stare al passo con i tempi appare quindi come un incitamento a tenere a mente le modifiche sociali, quelle professionali e professionalizzanti, in un mondo sempre pronto al cambiamento, dove il luogo del lavoro, le sue modalità, cambiano di continuo, senza dimenticare le regole fondamentali che si ergono alla base.

Maura Ianni, nel suo manuale, racconta inoltre di come sia importante attuare una serie di pratiche per migliorare il contesto lavorativo. Di qui un interessante discorso sulla formazione, sull’ascoltare i bisogni altrui, sull’avere degli spazi condivisi, e soprattutto di abituarsi al confronto. Il concetto di confronto affrontato dall'autrice non è dominato da rabbia e ira, piuttosto ella sembra consigliare un posto comune dove, con pacatezza e intelligenza, “dire la propria” senza scavalcare le idee altrui con prepotenza e arrivismo. Solo attraverso tali pratiche, spiega l’autrice, sarà possibile il raggiungimento di un contesto lavorativo sereno e solido.

L’autrice afferma noltre che il lavoro nobilita l’uomo, concetto che trova le sue radici nei fondamenti di Charles Darwin, il naturalista inglese, secondo il quale il lavoro fornisce una precisa importanza alla vita. A dare man forte a tali concetti è certamente la costituzione italiana, che, con i suoi articoli, afferma una serie di fatti certamente fondamentali per la vita di tutti. È il caso del primo articolo, il quale recita che: «l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Essa, quindi, affonda le sue radici nell’atto lavorativo, riconoscendo nei lavoratori un alto valore morale. Ne conseguono una serie di articoli, ognuno dei quali sottolinea l’uguaglianza dei lavoratori, i pari diritti, la dignità cui si ambisce, il sostegno per gli inabili e molto altro ancora.

Un manuale, quello di Maura Ianni, che sta dalla parte dei lavoratori, e che intende sottolineare l’importanza di una pratica vecchia come il mondo, che ancora oggi dà valore agli uomini.

Se la sicurezza ce l’hai nella testa sei al sicuro. Buone pratiche comportamentali per la sicurezza sul lavoro di Maura Ianni, pubblicato da Jolly Roger nella collana "Salute e benessere", è disponibile in libreria e online da marzo 2023.