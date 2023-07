L'Italia in lutto per gli incendi, il Sud in lotta contro le fiamme: dichiarato lo stato di crisi e emergenza

ROMA - Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni hanno messo a dura prova l'Italia, e il Sud sta combattendo contro il fuoco. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è espressa sui social, manifestando vicinanza al dolore di chi ha perso i propri cari a causa di queste tragedie.In particolare, il Sud Italia è alle prese con focolai ancora attivi nel palermitano, dove il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha dichiarato che l'origine degli incendi non può che essere dolosa. La situazione è drammatica, con la perdita di tre anziani e una vittima in Calabria, oltre a 2mila sfollati.Le fiamme non risparmiano nemmeno il monte Morrone in Abruzzo, dove il fuoco si è propagato causando ulteriori preoccupazioni e interventi di soccorso.Di fronte alla grave situazione, il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha sottolineato che alcune regioni hanno già formalmente richiesto lo stato di emergenza, ma si è in attesa della delimitazione della zona rossa e della quantificazione dei danni. La prossima settimana, il governo sarà in grado di deliberare lo stato di emergenza e stanziare le prime necessarie risorse per far fronte alle devastazioni causate dagli incendi.Inoltre, domani alle 16, il ministro Musumeci terrà un'importante informativa urgente nell'Aula della Camera sugli incendi in Sicilia e all'aeroporto di Catania.L'Italia è unita nel dolore per le perdite subite a causa degli incendi e della furia degli elementi naturali, e le autorità stanno lavorando senza sosta per contenere gli incendi e garantire la sicurezza e l'assistenza necessaria alle persone colpite.