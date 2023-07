Giorgia Meloni incontra Joe Biden alla Casa Bianca durante la sua prima visita da premier negli Stati Uniti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attualmente negli Stati Uniti per la sua prima visita da premier alla Casa Bianca. Durante i due giorni di missione, è previsto un intenso programma di incontri istituzionali, incluso un colloquio con il presidente Joe Biden.Oggi, giovedì 27 luglio, la premier avrà una serie di incontri al Congresso, compresi gli incontri con i leader dei gruppi politici del Senato e della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Successivamente, ci sarà una dichiarazione congiunta alla stampa insieme allo speaker della Camera, Kevin McCarthy.Nel pomeriggio, Giorgia Meloni arriverà alla Casa Bianca per incontrare Joe Biden nello Studio Ovale, dopo aver firmato il libro d'onore nella Roosevelt Room. Successivamente, il colloquio verrà allargato alle rispettive delegazioni.Domani, venerdì, la premier sarà al Cimitero di Arlington per partecipare alla cerimonia del cambio della guardia e renderà omaggio alla tomba del Milite ignoto. La visita rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti e discutere questioni di interesse comune.