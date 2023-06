Sicurezza stradale, il Poliziotto Rapper Revman ritorna a sensibilizzare i giovani con 'Lamborghini Huracàn Rap'

MILANO - Il poliziotto rapper Revman, famoso per i suoi brani che sensibilizzano i giovani ai valori della legalità, è tornato alla ribalta con un nuovo brano intitolato "Lamborghini Huracàn Rap", che intende sensibilizzare riguardo alla pericolosità delle strade e l'importanza a una guida responsabile. La sicurezza stradale è infatti un argomento importante e molto attuale, soprattutto alla luce di incidenti che troppo spesso coinvolgono numerosi giovani, specialmente durante le ore notturne. - Il poliziotto rapper Revman, famoso per i suoi brani che sensibilizzano i giovani ai valori della legalità, è tornato alla ribalta con un nuovo brano intitolato "Lamborghini Huracàn Rap", che intende sensibilizzare riguardo alla pericolosità delle strade e l'importanza a una guida responsabile. La sicurezza stradale è infatti un argomento importante e molto attuale, soprattutto alla luce di incidenti che troppo spesso coinvolgono numerosi giovani, specialmente durante le ore notturne.





Ciò che rende particolare questo brano è l'utilizzo di un'auto iconica, la Lamborghini, culto del rap sfacciato, maleducato e connesso a quella velocità di chilometri che percorrono banconote di soldi tra illegalità e trasgressione. Tuttavia, nel videoclip della canzone, la vettura è vestita con i colori della Polizia di Stato e la velocità rappresenta una scelta responsabile e consapevole azione.

L'estate è il periodo dell'anno più atteso, un momento di evasione, divertimento e ricerca di nuove esperienze da vivere. Sia che si appartenga alla generazione baby boomer, millennial, X o Z, la ricerca di adrenalina, libertà e leggerezza rappresentano l'essenza delle vacanze estive, allontanando lo stress e le preoccupazioni quotidiane. I locali notturni, la musica e l'effervescente movida incarnano l'immagine perfetta delle vacanze al riparo da qualsiasi costrizione.

Ma il divertimento, spesso, è associato all'abuso di alcol e droghe e alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con conseguenze pericolose e spesso tragiche.

In un attimo, il divertimento si trasforma in irresponsabilità e libertà in superficialità. Questa breve estratto, senza voler imporre regole perfette da seguire, suggerisce l'importanza di ritrovare i valori e l'educazione che portano al rispetto di sé stessi e degli altri. Il divertimento non deve essere connesso al pericolo e all'uso di elementi nocivi che ci allontanano dalla realtà e impediscono l'incontro autentico con noi stessi e gli altri. Tenendo conto che un divertimento sconsiderato può portare a gravi danni per se stessi e gli altri.

Revman dichiara: "la guida responsabile è il nostro piccolo grande contributo ad un'estate che, spero possa fare la differenza in occhi che, sì, versano lacrime, ma di felicità".

Queste parole sono un invito a comportarsi in modo consapevole e responsabile sulla strada, aiutando a rendere le vacanze estive un'esperienza di libertà e serenità.

Con un approccio innovativo e originale, il rapper poliziotto invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sull'importanza di comportarsi in modo responsabile per evitare incidenti che hanno purtroppo già causato troppe vittime.

Per quel che riguarda Sebastiano Vitale, in arte Revman, è un rapper e cantautore italiano nato a Palermo il 9 aprile 1990. Agente Scelto della Polizia di Stato presso la Questura di Milano, con i contenuti dei suoi testi, riesce trasmettere in maniera diretta ai giovani l’importanza del lavoro delle Forze dell’Ordine e la fierezza dell’appartenenza al Corpo, coniugando il liricismo del rap ai valori di legalità, condivisione e libertà d’espressione.