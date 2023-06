Meschino, il 23 giugno uscirà il primo singolo dal titolo 'Romeo'

Novità nel panorama musicale nazionale: uscirà il 23 giugno "Romeo", il primo singolo del cantautore pugliese Meschino. Il brano, che sarà accompagnato da un videoclip disponibile dallo stesso giorno su YouTube, anticipa la pubblicazione l’EP d’esordio "Dormo Male" (Etnagigante/ Artist First) prevista per il 30 giugno. Il disco è realizzato con il sostegno di Puglia Sounds Record 2023 - OPERAZIONE FINANZIATA A VALERE SU FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV "Turismo, Cultura e Valorizzazione delle risorse naturali". Novità nel panorama musicale nazionale: uscirà il 23 giugno "Romeo", il primo singolo del cantautore pugliese Meschino. Il brano, che sarà accompagnato da un videoclip disponibile dallo stesso giorno su YouTube, anticipa la pubblicazione l’EP d’esordio "Dormo Male" (Etnagigante/ Artist First) prevista per il 30 giugno. Il disco è realizzato con il sostegno di Puglia Sounds Record 2023 - OPERAZIONE FINANZIATA A VALERE SU FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV "Turismo, Cultura e Valorizzazione delle risorse naturali".





"Romeo" è una ballata soulful scritta da Meschino, registrata, prodotta e mixata da Marco "Dima" Di Martino e masterizzata da Antonio Baglio, con la produzione esecutiva di Roy Paci, in cui l’artista racconta la freschezza dei sentimenti e le emozioni dell’amore dei vent’anni: "che ci avrà visto mai una principessa come te in un romanticone punk come me?".

"Romeo si è scritta da sola - racconta Meschino - una sera, dopo aver conosciuto una persona che mi ha fatto sentire subito me stesso. Parla di due entità distinte e diverse che si conoscono e si capiscono, subito".

Al via da domani il "Dormo Male Tour 2023", quattro date a cura di Node che, dopo l’anteprima a Medimex del 15 giugno, sono il preludio di una lunga stagione di concerti che porterà l’artista classe 1998 in giro per l’Italia. Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2023 - OPERAZIONE FINANZIATA A VALERE SUL FSC 2014-2020 – PATTO PER LA PUGLIA – ASSE DI INTERVENTO IV - INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE.

Ecco le tappe del "Dormo male tour 2023":

17 Giugno - Maratea (PZ), Don Pasquale Cocktail Bar;

28 Giugno - Laghi di Monticchio (PZ), Suoni nel Borgo;

29 Giugno - Bari (BA), Officina degli esordi;

30 Giugno - Pisticci (MT), Piazza dei Caduti.

"Meschino" è il nome d'arte di Giorgio Schino. Cantautore barese classe 1998 che punta a raccontare la propria interiorità tramite un mondo sonoro che mischia il cantautorato italiano alla musica d'oltreoceano. Comincia il proprio percorso musicale suonando la chitarra e cantando le prime canzoni nei locali della propria regione. Con la sua musica ha avuto la possibilità di calcare palchi importanti come quello del teatro Petruzzelli di Bari e vincere numerosi concorsi. L'amore per la musica black, la tradizione jazz e soul lo fanno avvicinare allo studio del pianoforte e della tromba. Nel 2022 decide di dar vita al proprio progetto solista, raccontando dietro la maschera di Meschino le sue fragilità e la sua visione delle cose.