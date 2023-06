Dado Carne Bauer: un classico in cucina, impreziosito con olio extra vergine d’oliva

Photo credits: fonte ufficio stampa Echo

Preparato secondo tradizione, il suo gusto unico e intenso è mantenuto grazie alla particolare lavorazione di Bauer, lenta e delicata, che preserva la genuinità di ogni ingrediente e ve la serve in tavola. Il Dado Carne Bauer rappresenta un vero e proprio classico intramontabile della cucina che non può davvero mancare: verdure e carne di prima qualità incontrano il sapore avvolgente dell'olio extra vergine di oliva, amico del cuore perché ricco di acidi grassi monoinsaturi che aiutano a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e prevenire i picchi glicemici.





Privo di aromi e additivi chimici, senza glutammato monosodico aggiunto e senza grassi idrogenati, fa della semplicità degli ingredienti il suo punto di forza per non coprire ma anzi valorizzare e rendere ancora più speciale ogni preparazione.

Il Dado Carne Bauer viene incontro a tutti coloro che presentano specifiche esigenze alimentari, ma anche a chi cerca semplicemente un preparato leggero e facile da digerire. È infatti realizzato senza lattosio ed è completamente gluten-free, per un piacere quotidiano senza compromessi.

Dado Carne Bauer presenta tutti i benefici degli ingredienti che lo compongono in un formato ridotto. Tradizione e qualità nel palmo della mano.





Modalità d'uso





Per ottenere un gradevole Brodo di Carne, immergere 1 dado in 500 ml di acqua e portare a ebollizione per un paio di minuti per favorirne lo scioglimento. Il prodotto può inoltre essere aggiunto ai cibi nel corso della cottura e nella quantità desiderata, per arricchire ed esaltare il sapore di minestre, minestroni, sughi, ragù, carni, risotti, uova, ecc.





Ingredienti





Estratto per brodo di proteine vegetali di soia e di mais, sale iodato: 38,6%, olio di palma, verdure disidratate in proporzione variabile (carota, sedano, cipolla, patata, pomodoro, prezzemolo, porro, aglio): 5%, olio extra vergine d'oliva: 3,6%, estratto di carne: 3%.

Il prodotto teme l'umidità ed ogni fonte di calore. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Formato e prezzo: confezione da 60 gr. a 2,80 EURO