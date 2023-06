Lusaint, la voce di Manchester che ha già conquistato gli inglesi arriva in Italia con 'Fool for you'

(Lusaint - Foto Fiona Garden)

"Fool for you" è il titolo del nuovo singolo della cantautrice inglese Lusaint, pubblicato in Italia da Time Records, nelle radio italiane da venerdì 9 giugno. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://open.spotify.com/album/3ldC2PLwazUJQTW18DsWLE





Già nei primi posti delle classifiche radio britanniche, "Fool for you" incanta con la sua voce seducente, rapisce con un testo straziante e potente. Sensuale, controllata ed espansiva, la sua voce cattura al primo ascolto, in questo mix di soul, jazz e blues, che si sviluppa dall'inizio alla fine con un ritornello contagioso e un ritmo costante. Quello di "Fool For You" è un mondo sonoro che evoca le migliori produzioni di Mark Ronson, l’uso di fiati e ritmi sincopati, sono la conseguenza di raffinati ascolti a base di Motown, Ella Fitzgerald e Nina Simone che vengono da lontano.

«Io non voglio essere tua e tu non puoi essere mio» canta Lusaint, proprio per mettere da subito in chiaro un concetto: questa non è un’ordinaria canzone d’amore. Si tratta di una storia sbagliata, che non avrebbe dovuto accadere, nata morta, eppure... "Fool For You" ci parla dell’amore su come sia davvero e non come dovrebbe essere. Perché l’amore ti fa vivere contromano, perché in amore spesso tendiamo all’autolesionismo, e perché se non fai follie in amore, vuol dire che la tua vita è insipida. Dopo il precedente singolo "Dark Horse", questo brano conferma un percorso discografico cominciato nel 2019 con l’interpretazione della cover di En Vogue "Don't Let Go (Love)". Brano che è stato inserito in un popolare programma TV inglese, ed è stato successivamente incoronato nel Regno Unito «la canzone più shazammata in un solo giorno» con oltre 45.000 ricerche.

Anche altre due sue cover acustiche hanno attirato l’attenzione di pubblico e critica: "Crazy In Love" di Beyoncé e "Wicked Game" di Chris Isaak; quest'ultima ha raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Con oltre 20 milioni di stream complessivi in tutto il mondo, l’artista è al lavoro con il primo EP dal titolo "Self Sabotage", la cui pubblicazione è prevista entro la fine dell’anno.