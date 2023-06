Il 23 e 24 giugno 2023 a Gualdo Cattaneo l’Umbria Beer Fest

Photo credits: fonte ufficio stampa

Forte del successo dell'anno scorso, Mastri Birrai Umbri lancia la seconda edizione dell'Umbria Beer Fest. L'evento, dedicato alle birre artigianali italiane, si svolgerà il 23 e 24 giugno 2023, dalle 17 fino a mezzanotte, presso la sede del birrificio a Gualdo Cattaneo, in via Madonna del Puglia, in provincia di Perugia.