Tv, giovedì 11 maggio su Rai 3 a 'Geo' la City Natural Challange

Cinquecento città di quarantasette paesi, 69 mila partecipanti e quasi 2.000.000 osservazioni relative a più di 57mila specie: questi i numeri della City Natural Challange, una gara internazionale che documenta la biodiversità e diffonde la cultura della tutela dell'ambiente.





Sarà l’argomento al centro della puntata di "Geo", il programma prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 11 maggio alle 16.00 su Rai 3. Se ne parlerà con gli ospiti della puntata: in studio Daniele Cecca, vicedirettore Tenuta Presidenziale di Castelporziano ed in collegamento dalla spiaggia della Tenuta, Sauro Giannerini, Settore tutela e gestione ambientale Tenuta di Castelporziano.