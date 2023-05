Cultura del fresco, materie prime e sicurezza alimentare: Sogemi torna protagonista alla fiera Tuttofood

Photo credits: foto ufficio stampa Multiverso

Sogemi torna nuovamente protagonista a Tuttofood Milano, la fiera internazionale del cibo che dall'8 all'11 maggio raduna a Milano produttori, distributori, GDO, chef, buyer da tutto il mondo, con un ricco programma di esposizioni ed eventi. Sogemi torna nuovamente protagonista a Tuttofood Milano, la fiera internazionale del cibo che dall'8 all'11 maggio raduna a Milano produttori, distributori, GDO, chef, buyer da tutto il mondo, con un ricco programma di esposizioni ed eventi.





Sogemi è presente alla manifestazione con un proprio stand dedicato, per raccontare il ruolo strategico del Mercato Agroalimentare per lo sviluppo della città di Milano e dell'intera regione Lombardia – con oltre 1 miliardo di euro all'anno di merci scambiate ed oltre 11 mila clienti tesserati – e per promuovere la cultura del fresco e della sicurezza alimentare.

A questo proposito il Presidente Cesare Ferrero ha dichiarato: "Siamo molto felici di essere nuovamente protagonisti a Tuttofood, una delle principali fiere del settore agroalimentare a livello europeo e una grande occasione di visibilità per i valori e le iniziative del Mercato Agroalimentare di Milano. Il progetto di rifacimento integrale delle strutture del Mercato milanese Foody procede in linea con gli obiettivi prefissati e questo ci consente di guardare con grande fiducia al futuro. Un futuro in cui vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per l'intero settore, confrontandoci con le più importanti realtà europee".

Il rapporto tra il Mercato Agroalimentare di Milano e il mondo della ristorazione, la promozione della cultura del fresco, i trend di consumo attuali e futuri del settore: sono queste alcune delle tematiche che il talk affronterà, partendo dal ruolo che Milano ha assunto nel corso degli ultimi anni nel panorama agroalimentare nazionale. Un ruolo sempre più centrale anche grazie al progetto Foody 2025, che vedrà il Mercato Agroalimentare di Milano diventare un vero e proprio hub agroalimentare cittadino, un polo di attrazione per aziende e professionisti italiani e internazionali della filiera e punto di riferimento della tradizione e dell'eccellenza del “Made in Italy” nel mondo. Il progetto prevede un piano di investimenti progressivo di 500 milioni di euro per la realizzazione di piattaforme logistiche e aree mercatali, accanto a servizi di supporto quali laboratori e centri di formazione alimentare.

SogeMi, Società controllata dal Comune di Milano, svolge un servizio di interesse generale avente ad oggetto l'esercizio del Mercato Agroalimentare di Milano che rappresenta per la Città, la Provincia milanese e la Regione Lombardia un servizio di pubblica utilità essenziale per garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, la sicurezza alimentare, la qualità e il controllo dei prezzi dei prodotti alimentari freschi.

Il Mercato Agroalimentare di Milano rappresenta una infrastruttura di commercializzazione, distribuzione e logistica di prodotti alimentari freschi e rappresenta l'anello fondamentale nella catena che garantisce alla comunità metropolitana milanese e lombarda e a tutti i consumatori sicurezza e qualità alimentare.