Tv: domenica 9 aprile in prima serata su Italia 1 il film "Il Ciclone"

Domenica 9 aprile, in prima serata su Italia 1, arriva il film "Il Ciclone" diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.





Pellicola patrimonio del panorama cinematografico italiano, "Il Ciclone" racconta la storia di Levante Quarini (Pieraccioni), che vive insieme alla sorella Selvaggia, al fratello Libero e al padre Osvaldo, in una cascina immersa nelle campagne toscane. Le loro vite, ma anche quelle di tutto il paese vicino, verranno improvvisamente stravolte dall’arrivo di un pullman di una compagnia di ballerine di flamenco, che chiederanno loro ospitalità. "Tappami Levante, tappami", "Dos los ramatos", "Buona sera a tutti, spagnoli e non!", sono solo alcune delle battute memorabili che hanno reso il film un evergreen e che non smetteranno di far ridere anche nel tempo.