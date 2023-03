Diodato: il 24 marzo uscirà il nuovo album dal titolo "Così speciale"

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: il 24 marzo Diodato pubblicherà il nuovo album dal titolo "Così speciale" (Carosello Records), anticipato come ormai da tradizione dalla title track "Così speciale", in uscita su tutte le piattaforme il 3 marzo.





L'album arriva dopo il successo del disco "Che vita meravigliosa" (certificato platino), uno dei progetti discografici più seguiti e premiati degli ultimi anni nella storia della musica italiana, anticipato da "Fai Rumore"(Carosello Records), il brano con cui l'artista ha trionfato nel 2020 al 70/o Festival di Sanremo e si è esibito nel 2022 all'Eurovision Song Contest di Torino.

"Così speciale" si compone di 10 tracce inedite e sarà disponibile in formato CD, vinile, vinile autografato in esclusiva su Amazon e in una speciale box deluxe in tiratura limitata e numerata contenente cd con artwork bianco, vinile con artwork bianco, 2 fogli di sticker che richiamano i fiori della cover in diverse dimensioni e due stampe in alta qualità. Questi i titoli dei brani: Ci vorrebbe un miracolo; Così speciale; Ormai non c'eri che tu; Che casino; Occhiali da sole; Buco nero; Ci dobbiamo incontrare; Se mi vuoi; Lasciati andare; Vieni a ridere di me.