Disastro ferroviario in Grecia: oltre trenta morti

ATENE - Almeno 36 persone sono morte e 85 sono rimaste ferite in seguito alla collisione tra un treno merci e un treno passeggeri avvenuta ieri sera in Grecia, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo denunciano i vigili del fuoco. Secondo il sito Kathimerini, i feriti ricoverati sono 66, di cui sei in terapia intensiva.Secondo i media greci, è il "peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto". Sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze, dicono i soccorritori.