Tv: sabato 4 febbraio in prima serata e prima tv su Italia 1 il film "Il ragazzo che diventerà re"



Sabato 4 febbraio, in prima serata su Italia 1 va in onda la prima tv del film "Il ragazzo che diventerà re" pellicola fantasy basata sul romanzo di J.K. Rowling e diretta da Joe Cornish.





La trama del film segue le avventure di un giovane orfano di nome Alex, che scopre di essere l'erede al trono del regno di Gormenghast. Con l'aiuto dei suoi amici, deve affrontare una serie di ostacoli per prendere il suo posto come re e salvare il suo regno dalla minaccia di un malvagio stregone.

Il cast include attori come Louis Ashbourne Serkis nei panni di Alex, Denise Gough come la madre adottiva di Alex, e Dean Chaumoo come Bedders, uno dei migliori amici di Alex.