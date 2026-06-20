Schianto tra camper e camion sull’A1 nel Modenese: sei feriti, grave un bimbo di 7 mesi

Grave incidente stradale questa mattina sull’, nel tratto modenese in direzione nord, dove unper cause ancora in corso di accertamento.

Il bilancio è di sei persone ferite, tra cui una madre e un bambino di appena 7 mesi. Il piccolo, che viaggiava a bordo del camper, è stato soccorso in condizioni critiche e trasferito d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in prognosi riservata.

L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso, e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Autostrada chiusa per consentire i soccorsi

Per permettere le operazioni di emergenza e l’atterraggio dell’elicottero sanitario, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità durante le fasi di soccorso.

Indagini sulle cause dello scontro

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente. Gli accertamenti della Polizia Stradale dovranno stabilire la dinamica esatta dello schianto e verificare eventuali responsabilità.

La priorità, in queste ore, resta il quadro clinico del neonato, trasportato in condizioni gravi al Maggiore di Bologna, mentre gli altri feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari.