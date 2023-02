Ricetta: i taralli di San Biagio

Parliamo oggi di una ricetta tipica della giornata del 3 febbraio. In questo giorno, come si sa, ricorre la festa di San Biagio. E, quale occasione migliore per prentarvi una buona ricetta? Ecco, dunque, a voi i "taralli di San Biagio". E' una ricetta tipica dell'Abruzzo, ma sarebbe bello riproporla in tutta Italia. Parliamo oggi di una ricetta tipica della giornata del 3 febbraio. In questo giorno, come si sa, ricorre la festa di San Biagio. E, quale occasione migliore per prentarvi una buona ricetta? Ecco, dunque, a voi i "taralli di San Biagio". E' una ricetta tipica dell'Abruzzo, ma sarebbe bello riproporla in tutta Italia.





INGREDIENTI:

- 500 g farina 0

- 230 ml latte

- 60 g uova

- 80 g zucchero

- 15 g lievito di birra fresco

- 6 g sale

- 60 g olio evo

- scorza di limone

- 20 g semi di anice

- latte

- zucchero





PROCEDIMENTO:

In una ciotola, mescoliamo con un cucchiaio la farina con il latte e le uova. Formato un impasto grossolano, aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo ancora. Inseriamo il lievito sbriciolato, ancora un po’ di latte e lavoriamo qualche istante. Aggiungiamo il sale ed il latte rimasto e lavoriamo per qualche minuto, fino ad ottenere un composto liscio. Aggiungiamo la scorza grattugiata del limone, l’olio e lavoriamo fino a farlo assorbire. Infine, aggiungiamo i semi di anice e lavoriamo fino a distribuirli uniformemente. Copriamo e lasciamo lievitare per 1 ora in frigorifero ed 1 ora a temperatura ambiente.

Dividiamo in panetti da 150 g circa, a cui diamo una forma leggermente allungata. Li disponiamo su una teglia, copriamo e lasciamo riposare 40 minuti a temperatura ambiente.

Allunghiamo ogni panetto, in modo da ottenere dei serpentelli lunghi circa 60 cm. Intrecciamo ogni serpentello su se stesso, come fosse una sciarpa. Li disponiamo su una teglia con carta forno, copriamo e lasciamo lievitare fino al raddoppio.

Spennelliamo con del latte e spolveriamo con dello zucchero semolato. Cuociamo in forno caldo e statico a 180° per 15 minuti.