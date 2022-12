Tv: domenica 18 dicembre in esclusiva su Canale 5 "Il Natale che vorrei", l’intervista esclusiva a Papa Francesco



Domenica 18 dicembre, alle 20.35 su Canale 5, va in onda "Il Natale che vorrei", l'intervista esclusiva a Papa Francesco. Da Casa Santa Marta, la residenza di Papa Francesco, un'intervista con il Santo Padre che toccherà i temi più caldi d'attualità.





A dialogare con il Papa sarà il vaticanista Fabio Marchese Ragona che, in occasione di questo Natale, al termine di un anno denso di avvenimenti spesso dolorosi, porgerà al Pontefice alcune domande su argomenti come la guerra, il caro energia, la denatalità, lo sport, i poveri e la politica. Nell'intervista ci sarà spazio anche per argomenti più intimi che riguardano la vita di Papa Francesco e il suo pontificato che nel marzo del 2023 raggiungerà il traguardo dei dieci anni.

Il tono della conversazione è quello tipico del Pontefice: di grande spiritualità, caldo e informale, per raggiungere nelle proprie case tutti i fedeli che attendono il Santo Natale.

L’intervista a Papa Francesco è prodotta da Officina della Comunicazione in collaborazione con RTI.