Cinema: vincono il Premio Penisola Sorrentina "Anna Mendoza" e "Un mondo in più"

– "Nemo propheta in patria", suona il detto evangelico. A Sorrento invece l’attenzione per il territorio e per le sue eccellenze dimostra di essere molto alta. Sono due sorrentini, infatti, i primi vincitori annunciati della 27a edizione del Premio "Penisola Sorrentina Arturo Esposito", riconoscimento nazionale posto sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretto da Mario Esposito.