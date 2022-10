Tv: da martedì 11 ottobre su Rai2 Paolo Conticini apre "Una scatola al giorno"

Da martedì 11 ottobre arriva su Rai2 "Una scatola al giorno", il nuovo programma condotto da Paolo Conticini, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 19.50. Da martedì 11 ottobre arriva su Rai2 "Una scatola al giorno", il nuovo programma condotto da Paolo Conticini, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 19.50.





"Una scatola al giorno", realizzato in collaborazione con Stand by me, è il primo programma televisivo in cui il game show si trasforma in spettacolo e il conduttore diventa concorrente. La protagonista indiscussa del programma, posta al centro dello studio, è una grande scatola parlante, colorata, animata e con scritte e immagini proiettate sulla superficie, il cui misterioso contenuto cambierà a ogni puntata. Paolo Conticini, affiancato e aiutato in ogni puntata da un ospite VIP, avrà il compito di indovinare cosa c’è dentro la scatola: saranno loro, dunque, i veri concorrenti di questo innovativo gioco.

In studio i due comici Francesca Manzini e Marco Marzocca formeranno il "comitato scientifico" e aiuteranno i concorrenti a risolvere l’enigma attraverso una serie di indizi: contributi musicali, cinematografici, televisivi, videomessaggi, oggetti e anche persone in carne e ossa che si presenteranno in studio. Confrontandosi e aguzzando l’ingegno il conduttore e il suo complice proveranno a capire quale oggetto – o forse addirittura quale personaggio – è nascosto nella scatola.

Gli ospiti previsti della prima settimana sono Alba Parietti (11 ottobre), Eleonora Giorgi (12 ottobre), Carmen Russo (13 ottobre) e Massimiliano Rosolino (14 ottobre).

"Una scatola al giorno" è un programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me. Scritto da Pietro Galeotti con Guido Tognetti, Claudio Moretti, Sara Lorenzini, Matteo Tiberia. Scenografia Gennaro Amendola. Produttore Esecutivo Paola Maggioli; produttore Esecutivo Stand By Me Claudia Santilio. A cura di Simona Franco; per Stand by me Francesco Sturlese. Regia di Andrea Apuzzo.