Tv: venerdì 23 settembre su Rai 3 ad "Elisir" si parlerà di longevità

Longevità: è il tema della puntata di "Elisir", il programma condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda venerdì 23 settembre alle 10.30 su Rai 3. Longevità: è il tema della puntata di "Elisir", il programma condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda venerdì 23 settembre alle 10.30 su Rai 3.





Quali sono le buone abitudini per invecchiare mantenendosi in salute? Ne parla in studio Roberto Bernabei, ordinario di Medicina interna e Geriatria presso l’Università del Sacro Cuore di Roma. Nello spazio successivo un approfondimento sul caffè: quanti ne possiamo prendere veramente al giorno? Risponde Renata Bracale, docente di Nutrizione presso l’Università degli studi del Molise. Nel "Mi dica dottore" focus sull’Escherichia coli. A spiegare quali sono i rischi per il nostro intestino e quali le terapie più indicate sarà Massimo Andreoni dell’Unità operativa complessa di malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma. Infine, il "Vero o Falso" dedicato alle etichette con il professor Marco Silano, responsabile dell’Unità operativa di alimentazione, nutrizione e salute dell’Istituto Superiore di Sanità.