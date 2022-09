Cirio presenta la Passata della Maremma Extrafine

La Passata della Maremma Extrafine Cirio è la nuova proposta premium dello specialista del pomodoro 100% italiano, un connubio di alta qualità e attenzione alle eccellenze del territorio italiano. La sua consistenza vellutata è data dal passaggio dei pomodori in un setaccio a trama extrafine. È realizzata esclusivamente con i migliori pomodori di Maremma coltivati dagli agricoltori di Cirio, raccolti al giusto grado di maturazione e subito lavorati in poche ore, per garantire freschezza e genuinità e dare alla passata una dolcezza intensa che la rende inconfondibile.