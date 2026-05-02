Iran–USA, tensioni crescenti e scenari di crisi: “Possibile una nuova guerra”

Teheran - Secondo quanto dichiarato da, vice comandante del Comando di Khatamolanbia, lo scenario tra Iran e Stati Uniti potrebbe precipitare nuovamente in un conflitto aperto. “È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti”, avrebbe affermato, aggiungendo che “l’Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile”.

Le dichiarazioni arrivano in un contesto già segnato da forte tensione geopolitica. Teheran, secondo quanto riportato da fonti internazionali e media statali, avrebbe informato i propri ambasciatori e interlocutori diplomatici di una nuova proposta per porre fine all’attuale fase di conflitto. Il piano sarebbe stato trasmesso al Pakistan come mediatore.

Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi avrebbe inoltre dichiarato ai diplomatici presenti a Teheran che “spetta agli Stati Uniti decidere se perseguire una soluzione negoziale o tornare alla guerra aperta”, precisando che l’Iran sarebbe pronto a entrambi gli scenari.

Mosse militari e diplomatiche

Parallelamente, si registra anche un movimento sul piano militare statunitense. Il Pentagono, guidato dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, avrebbe disposto il ritiro di circa 5.000 soldati statunitensi di stanza in Germania, con completamento previsto entro 6–12 mesi.

La decisione arriva dopo precedenti tensioni politiche e dichiarazioni del presidente Donald Trump, secondo cui le ostilità in Iran sarebbero “terminate”, posizione che ha suscitato critiche da parte dei democratici statunitensi. Il Congresso contesta infatti l’assenza di una chiara autorizzazione per eventuali operazioni militari.

Scenario in evoluzione

La situazione resta altamente fluida, con un intreccio di pressioni militari, diplomatiche e politiche tra Iran e Stati Uniti, mentre sullo sfondo si muovono attori regionali e mediatori internazionali nel tentativo di evitare un’escalation.