Osso: uscito il nuovo singolo dal titolo "Habiba"

Osso, il brillante cantautore mantovano di origini marocchine, reduce dai successi delle sue precedenti release – dal duo con Mr. Rain sfociato nell'iconico feat. in "Superstite" (2018) al suo ultimo progetto "PCASDM", release che ha consacrato ufficialmente il suo percorso solista alla scena nazionale, evidenziandone delicatezza e caratura vocale -, torna nei digital store con "Habiba" (distr. ADA Music Italy), un'ammaliante poesia in musica che mette in luce l'eclettismo della sua Arte e la trasversalità della sua penna. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://open.spotify.com/track/5VuAQBXVB9z8tomOFdI44L?si=0eaeb1fb86c94846.





Il brano, una meravigliosa commistione di lingue, culture e sonorità, rappresenta il punto d’unione tra le due lucenti anime dell’artista, armonizzando, in un concentrato di ritmo e sensualità, i colori, i profumi e i suoni orientali, all’emozionalità espressiva e alla minuzia testuale tipicamente italiane.

Una fusione musicale che attraversa la dimensione uditiva per sfiorare, avvolgere e corroborare tutti i sensi, il connubio perfetto tra seduzione, idillio, amore e magnetismo, incorniciato dalla freschezza e dalla ballabilità a cui ci invita la stagione più calda dell’anno, per un brano up-tempo che cattura e galvanizza sin dal primo ascolto.

"'Habiba' – dichiara Osso – è il ponte tra la mia terra d’origine, l’Africa, e il Paese in cui sono nato e cresciuto, l’Italia. In questo pezzo ho inserito tutto ciò che sono, fondendo suggestive melodie arabe a frizzanti tocchi di elettronica occidentali".

Il fascino delle incantate e misteriose terre nordafricane si intreccia all’enfasi e alla passionalità spiccatamente europee, in un pezzo che parla d’amore, ma anche di libertà, libertà di amare, libertà di esprimersi, il tutto impreziosito dall’allure raffinata di Osso, un artista versatile e sensibile che attraverso una vocalità unica, un fraseggio fortemente distintivo ed una notevole capacità comunicativa, continua a tracciare il suo personalissimo itinerario nell’universo discografico nostrano e nel cuore degli ascoltatori, con la sensibilità, il carisma e la finezza di chi fa dell’unione e della multiculturalità un arricchimento a tutto campo, in grado di integrare e avvalorare le esperienze e il patrimonio socio-culturale di ogni singola etnia.

Per quel che riguarda Osso, pseudonimo di Ossama Addahre, è un artista italiano di origini marocchine nato a Castiglione Delle Stiviere (MN) il 17 Maggio 1992. Cresciuto con la musica araba grazie ai genitori, nati in Marocco e trasferiti in Italia verso la fine degli anni ’80, a soli 11 anni impara a suonare la chitarra da autodidatta e inizia a registrare la sua voce mentre canta. Affascinato dalle melodie di Chab Khaled, crescendo, si appassiona alla tecnica impeccabile di Chris Brown e, nel 2011, partecipa a Studio 2M, il contest canoro televisivo più seguito del Marocco, durante il quale si fa conoscere ed apprezzare da pubblico e critica, giungendo ai quarti di finale. Tornato in Italia, si diploma e, nel 2013, si presenta ad X-Factor con il collega Mr. Rain. Tra il 2014 e il 2017, mette in stand-by la carriera professionale per laurearsi in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo. Più forte che mai, nel 2018 collabora ed interpreta con Mr. Rain il brano "Superstite" e lavora a nuovi progetti solisti sperimentando stili e sonorità. Nel 2019 si rimette in gioco al Coca-Cola Future Legend, la music battle capitanata da illustri firme del panorama musicale italiano, quali Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles. Durante la pandemia, Osso pubblica cinque singoli: "Tempesta Tropicale", "Modalità Aereo", "Dylan Dog", "Souvenir" e "PCASDM". Nell’estate del 2022, approda sui digital store "Habiba", un’impeccabile commistione di lingue, suoni e culture che fonde il magnetismo arabo all’enfasi e alla passionalità tipicamente europee, riconfermando l’eclettismo della sua Arte e la trasversalità della sua penna.