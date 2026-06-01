Cosenza, quattro corpi carbonizzati in un’auto in fiamme ad Amendolara: ipotesi omicidio

Il veicolo, fermo presso un distributore di carburante, è stato segnalato alle autorità in seguito a un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che durante le operazioni di spegnimento hanno fatto la drammatica scoperta dei cadaveri all’interno dell’abitacolo.
Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, le vittime sarebbero quattro migranti e braccianti agricoli. L’ipotesi investigativa al momento più accreditata non sarebbe quella dell’incidente, ma quella di un possibile omicidio plurimo.
Le indagini sono attualmente in corso e sono affidate alle forze dell’ordine e alla magistratura locale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno inoltre analizzando i sistemi di videosorveglianza presenti nel distributore di carburante e nelle aree circostanti, nella speranza di individuare elementi utili per identificare eventuali responsabili e chiarire con precisione la sequenza degli eventi.
La visione dei filmati sarebbe già iniziata, mentre l’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici e scientifici. Al momento nessuna pista viene esclusa ufficialmente, ma l’ipotesi investigativa prevalente resta quella di un’azione dolosa.