Cosenza, quattro corpi carbonizzati in un’auto in fiamme ad Amendolara: ipotesi omicidio

Cosenza - Quattro corpi carbonizzati sono stati rinvenuti all’interno di un’automobile incendiata in provincia di Cosenza, lungo la Strada Statale 106 Jonica, nel territorio di Amendolara, sul versante ionico della provincia.Il veicolo, fermo presso un distributore di carburante, è stato segnalato alle autorità in seguito a un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che durante le operazioni di spegnimento hanno fatto la drammatica scoperta dei cadaveri all’interno dell’abitacolo.Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, le vittime sarebbero quattro migranti e braccianti agricoli. L’ipotesi investigativa al momento più accreditata non sarebbe quella dell’incidente, ma quella di un possibile omicidio plurimo.Le indagini sono attualmente in corso e sono affidate alle forze dell’ordine e alla magistratura locale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno inoltre analizzando i sistemi di videosorveglianza presenti nel distributore di carburante e nelle aree circostanti, nella speranza di individuare elementi utili per identificare eventuali responsabili e chiarire con precisione la sequenza degli eventi.La visione dei filmati sarebbe già iniziata, mentre l’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici e scientifici. Al momento nessuna pista viene esclusa ufficialmente, ma l’ipotesi investigativa prevalente resta quella di un’azione dolosa.