Gazprom taglia di un terzo la fornitura di gas all'Italia

ROMA - Lo comunica Eni in una nota, specificando che la riduzione riguarda la giornata di oggi. Il colosso del gas russo fornirà circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno.Nel frattempo, chiude anche il gasdotto Nord Stream. Le forniture dovrebbero essere ripristinate alle prime ore del 21 luglio dopo l'interruzione annunciata a partire dalle 6 di questa mattina. Ma il timore è che possano non riprendere mentre prosegue la guerra in Ucraina dopo l'invasione russa. In passato lavori simili a quelli annunciati hanno richiesto dai dieci ai 14 giorni e non sempre sono stati completati entro la scadenza prevista.