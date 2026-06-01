Cobolli ai quarti: battuto Svajda in quattro set al Roland Garros

Parigi - Prosegue il cammino di Flavio Cobolli al Roland Garros. Il tennista azzurro ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando lo statunitense Zachary Svajda al termine di una maratona durata tre ore e 19 minuti.Sul campo Philippe Chatrier, Cobolli si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6, mostrando solidità nei primi due set e grande tenuta mentale nei due successivi, chiusi al tie-break. Una vittoria che conferma la crescita del giovane italiano nel circuito maggiore e la sua capacità di reggere match di lunga durata ad alta intensità.Ai quarti di finale lo attende ora il vincente della sfida tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo, un confronto che definirà il prossimo ostacolo nel percorso parigino.Il programma degli altri italianiGiornata intensa per il tennis italiano anche sugli altri campi del torneo. Sul Suzanne Lenglen, negli ottavi del singolare maschile, Matteo Berrettini affronta l’argentino Juan Manuel Cerúndolo, in un match che può valere un ulteriore passo avanti nel torneo.A seguire scende in campo anche Matteo Arnaldi, opposto allo statunitense Frances Tiafoe, in un confronto dal coefficiente tecnico elevato.Nel doppio misto, sempre sul campo Simonne Mathieu, spazio alla coppia composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, impegnati nei quarti di finale contro il duo formato da Anna Danilina e James Tracy.Il tennis azzurro continua quindi a essere protagonista a Parigi, con più rappresentanti ancora in corsa nelle fasi decisive del torneo.