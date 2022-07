Jolly Colombani senza zuccheri aggiunti: le nuove bevande alla frutta nel formato famiglia

La frutta da bere proposta in quattro gusti dissetanti e in un formato conveniente: ecco la nuova linea di bevande alla frutta Jolly Colombani Senza Zuccheri Aggiunti in brik da 1500 ml adatto a tutta la famiglia. Una confezione nuova, distintiva e impattante grazie ai suoi colori accesi che richiamano un’esperienza rinfrescante, particolarmente gradita nei mesi estivi; una grafica del pack che richiama i brik 200 ml di Jolly Colombani tanto amati dei bambini e già presenti da qualche mese a scaffale. La frutta da bere proposta in quattro gusti dissetanti e in un formato conveniente: ecco la nuova linea di bevande alla frutta Jolly Colombani Senza Zuccheri Aggiunti in brik da 1500 ml adatto a tutta la famiglia. Una confezione nuova, distintiva e impattante grazie ai suoi colori accesi che richiamano un’esperienza rinfrescante, particolarmente gradita nei mesi estivi; una grafica del pack che richiama i brik 200 ml di Jolly Colombani tanto amati dei bambini e già presenti da qualche mese a scaffale.





Cosa rende unica questa nuova linea?

- Tutto il gusto dissetante e leggero di una bevanda alla frutta Senza Zuccheri Aggiunti.

- 4 proposte di gusti, tra i più rinfrescanti, dove la dolcezza e la bontà della frutta sono ideali per trasformare ogni pausa in un momento piacevole e giocoso.

- La convenienza del formato da 1500 ml adatto un consumo in famiglia, per accompagnare le colazioni e le pause rinfrescanti di grandi e bambini.





I nuovi gusti





La nuova Linea comprende 4 referenze amate da tutta la famiglia, adatte per la colazione o per una pausa-merenda:

- ARANCIA, tutta la dissetante freschezza e dolcezza delle arance maturate al sole.

- TROPICALE, mango, ananas e passion fruit che caratterizzano la bevanda con le loro note esotiche.

- ANANAS, un’esplosione di dolcezza e con il suo inconfondibile profumo esotico.

- ACE, un mix gustoso e dissetante, fonte di vitamina A, C, ed E, perfetto per ricaricarsi in ogni momento della giornata.

Il prezzo consigliato al pubblico di Jolly Colombani Senza Zuccheri Aggiunti è:

- 1,49 euro per la confezione da 1500 ml.

Le nuove referenze nel formato da 1500 ml di Jolly Colombani Senza Zuccheri Aggiunti Jolly Colombani sono disponibili nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata e nei Negozi tradizionali.