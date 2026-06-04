Segrate, tragico incidente in via Rivoltana: muore motociclista di 42 anni nello scontro con un’auto

Segrate, Milano - Un motociclista di 42 anni è morto nel primo pomeriggio di giovedì 4 giugno in un incidente stradale avvenuto a Segrate, nell’hinterland milanese.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 13.30 in via Rivoltana, nella zona di Novegro (Linate), dove la moto su cui viaggiava l’uomo si è collisionata con un’auto per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto si è rivelato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un’ambulanza e l’elisoccorso attivati in codice rosso, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, oltre a stabilire eventuali responsabilità.