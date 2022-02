Come funzionano le prenotazioni per il vaccino di Novavax

Il farmaco Nuvaxovid è riservato agli over 18 non ancora immunizzati contro la Covid-19. In Marche e Piemonte il vaccino di Novavax si può già prenotare. Stessa cosa anche nel"Aperte le prenotazioni sul portale regionale per la somministrazione delle vaccino Novavax". A comunicarlo, in una nota, l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose - aggiunge D'Amato -. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%".Inle prime dosi (74,500) sono già state distribuite. Saranno previste linee dedicate, non appena verranno diramate le indicazioni da parte della struttura commissariale.Inil Novavax sarà utilizzato come prima dose in tutte l’Asl in cui è arrivato e fino a esaurimento scorte a partire da venerdì 25 febbraio.Nelleda mercoledì 23 febbraio si può prenotare l’appuntamento, utilizzando l’apposito portale, per ricevere la prima dose di Novavax. Nel primo giorno, in appena tre ore sono stati fissate oltre 220 inoculazioni.Inda mercoledì 23 febbraio ci si può collegare al portale ‘Il Piemonte ti vaccina’ e prenotare la propria dose di Novavax.Inle dosi sono già arrivate, il governatore Zaia ha promesso che saranno aperte linee dedicate per chi è interessato a farsi iniettare Novavax.Ina marzo partiranno le iniezioni. Ancora da chiarire se sarà possibile prenotare Novavax.Nel resto delle regioni in alcuni casi, come in, le dosi sono già arrivate. Ancora, però, resta da stabilire se sarà possibile prenotare Novavax.