Quattro Regioni passano in zona arancione, due in gialla: i cambi da lunedì

ROMA - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza per il cambio colore di 6 territori. Dal prossimo lunedì solo Basilicata, Molise e Umbria rimaranno in zona bianca. Ad entrare in zona gialla saranno Puglia e Sardegna, mentre Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia passeranno in arancione.Per passare in zona arancione occorre superare contemporaneamente tre indicatori: il 20% dei posti letto occupati in terapia intensiva, il 30% dei posti letto occupati nelle aree mediche e un'incidenza settimanale di contagi oltre i 150 casi ogni 100mila abitanti.Le restrizioni in zona arancione non riguardano vaccinati o guariti dal Covid, ovvero i possessori del Super Green Pass, ma sono dirette ai non vaccinati. Rimangono aperte tutte le attività ma nei bar e nei ristoranti, può entrare solo chi possiede il Green Pass rafforzato: per tutti gli altri, ci sono ulteriori divieti rispetto alle altre zone: non si può uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di “lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”, non si può entrare nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Restano, invece, consentiti gli spostamenti da comuni di massimo 5.000 abitanti verso altri comuni entro un raggio di 30 chilometri eccetto il capoluogo di provincia.