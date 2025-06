Omicidio Chiara Poggi, i genitori a Quarto Grado: "Marco era con noi in vacanza, basta insinuazioni"

– "Tanta amarezza. Tanta amarezza". Con queste parole,, i genitori di, tornano pubblicamente a difendere il figlio, ribadendo la sua estraneità all'omicidio della sorella, avvenuto ilnella loro casa di Garlasco, in provincia di Pavia.

Durante la puntata del 27 giugno della trasmissione televisiva Quarto Grado, i coniugi Poggi hanno esibito in esclusiva alcune fotografie, che mostrano Marco in vacanza con loro in Trentino Alto Adige nei giorni precedenti e successivi all’omicidio. Le immagini, secondo la famiglia, smentirebbero categoricamente le voci secondo cui il giovane non sarebbe stato con i genitori in quel periodo.

"Smentiamo anche questo con documentazioni, non è solo la nostra parola. Così mettiamo a tacere un po' tutti", ha dichiarato il signor Giuseppe Poggi, visibilmente provato ma deciso a difendere la verità della famiglia.

L'intervento di Mattia Capra: "Nessun segreto tra Chiara e Andrea Sempio"

Nel corso della trasmissione è intervenuto anche Mattia Capra, amico di Marco Poggi, che ha voluto chiarire i suoi ricordi su quel periodo e sulla frequentazione della villa di Garlasco.

"Con Chiara ci si salutava e basta, era la sorella di Marco, nient’altro", ha spiegato Capra. "Quando andavamo a casa Poggi, entravamo e andavamo dritti al salotto a giocare al GameCube".

Capra ha inoltre escluso categoricamente di aver mai colto segnali di un possibile legame tra Chiara e Andrea Sempio, amico comune e figura recentemente riemersa nelle nuove piste investigative.

"Segreti su un eventuale rapporto tra Sempio e Chiara Poggi? No, sono sicurissimo", ha concluso.

Un cold case che non smette di far discutere

L’omicidio di Chiara Poggi è uno dei casi giudiziari più controversi e discussi d’Italia. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, nuove inchieste e ipotesi sono tornate ad affiorare negli anni, alimentando dubbi, teorie alternative e riaperture mediatiche del caso.

Con la nuova indagine aperta su Andrea Sempio e la rinnovata attenzione mediatica, la famiglia Poggi cerca ora di mettere fine a nuove speculazioni, affidandosi a fatti documentati per difendere la memoria della figlia e la posizione del figlio Marco.