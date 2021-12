Covid, ecco dove le terapie intensive sono più sotto pressione

ROMA - Sono tre le Regioni in cui l'occupazione delle terapie intensive superano la soglia di allarme, ma altre si stanno avvicinando al limite. Tornano a riempirsi anche i reparti ordinari: in Friuli Venezia Giulia quasi un posto su quattro è già occupato da pazienti Covid.









In particolare le regioni che al momento superano la soglia critica del 10% in terapia intensiva sono tre:. Poi ci sonoche sono al 10%.Il Friuli-Venezia Giulia è già in zona gialla, mentre l’Alto Adige lo sarà da lunedì. Tra i parametri che incidono sul passaggio in una fascia di rischio più alta c’è - oltre all’incidenza dei casi - l’occupazione dei posti letto in ospedale, sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. La soglia critica per la terapia intensiva è 10%, per i reparti ordinari 15%.Nel dettaglio, iltocca il 14% di posti letto occupati in terapia intensiva e il 23% in area non critica: supera, quindi, entrambe le soglie.A superare entrambe le soglie anche la Provincia autonoma di: le terapie intensive sono all’11% e i reparti non critici al 20%.L'invece è al 13%, quindi sopra la soglia critica, nelle terapie intensive. I reparti non critici sono invece all’8%, sotto la soglia.A lambire la soglia critica del 10% dei posti occupati in terapia intensiva il, che per i reparti non critici raggiunge l’11%.Situazione simile per le: è al 10% per le terapie intensive e al 9% per i reparti non critici.