Covid, vaccini e ricoveri: la situazione Regione per Regione

I parametri per il passaggio sono tre: il tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari (la soglia di allerta è fissata rispettivamente al 10% e al 15%), e infine l’incidenza settimanale dei contagi, che deve essere superiore ai 50 casi ogni centomila abitanti.

ROMA - La campagna di immunizzazione va avanti, anche se a vaccinarsi ora sono principalmente i più giovani. La situazione negli ospedali resta sotto controllo, ma tre Regioni rischiano a breve di superare le soglie di allerta.Si tratta della Sicilia, che da lunedì 23 agosto vede giallo, la Sardegna, in bilico, e la Calabria che spera di non entrare nella zona a rischio. La regione più a rischio è quella di Nello Musumeci, che sfora per numero di casi (prima in Italia) e malati in ospedale.