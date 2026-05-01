Trump annuncia dazi al 25% su auto e camion Ue: Bruxelles reagisce, “mossa inaccettabile”

Washigton - Nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’intenzione di aumentare al 25% i dazi doganali su auto e camion importati dall’Ue.

“L’Unione Europea non sta rispettando l’accordo commerciale da noi pienamente concordato”, ha scritto Trump sul social Truth, precisando che la misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana. Il presidente ha inoltre ribadito che i veicoli prodotti direttamente negli Stati Uniti non saranno soggetti ad alcun dazio.

Nel suo intervento, Trump ha sottolineato come siano in corso investimenti per oltre 100 miliardi di dollari nel settore automotive americano, parlando di un livello “record” nella storia industriale del Paese e rivendicando il rafforzamento della produzione interna.

Immediata la reazione da parte europea. Bernd Lange, presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo, ha definito il piano “inaccettabile”, accusando Washington di essere un partner “inaffidabile”.

Secondo Lange, l’Unione Europea sta rispettando gli impegni assunti nell’accordo siglato in Scozia, mentre gli Stati Uniti continuerebbero a disattenderli. “Non è questo il modo di trattare partner stretti”, ha dichiarato, aggiungendo che Bruxelles dovrà rispondere “con chiarezza e fermezza”.

La vicenda riaccende il confronto tra le due sponde dell’Atlantico su commercio e politiche industriali, con possibili ripercussioni sull’export europeo e sugli equilibri del settore automobilistico globale.