L'Inter sconfigge il Genoa per 4-0 con super Calhanoglu

MILANO - L'Inter batte il Genoa 4-0 nella prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Per i nerazzurri nel primo tempo la sblocca Skriniar dopo sei minuti su angolo di Calhanoglu, poi il turco raddoppia su sponda di Dzeko. Nella ripresa Vidal entra e segna il 3-0 prima di servire l'assist per il gol del 4-0 a Dzeko. Nel finale spazio anche per il nuovo acquisto Dumfries.