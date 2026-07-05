Morto l'operaio rimasto ferito sul lavoro a San Fele: la vittima è un 53enne di Apricena

Potenza - Non ce l'ha fatta Roberto Frezza, il 53enne di Apricena rimasto gravemente ferito giovedì scorso in un incidente sul lavoro avvenuto a San Fele, in provincia di Potenza.

L'uomo è deceduto all'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato ricoverato in condizioni critiche subito dopo l'incidente.

Secondo una prima ricostruzione, Frezza era impegnato in lavori di riqualificazione di un'area quando, mentre si trovava alla guida di un trattore, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente a terra. Le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Soccorso immediatamente, era stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. Nelle ultime ore, però, il quadro clinico si è aggravato fino al decesso.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Potenza ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.