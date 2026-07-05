Mondiali, la Francia vola ai quarti: Mbappé decide contro il Paraguay su rigore

Philadelphia - La Francia conquista la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali grazie al successo per 1-0 sul Paraguay nell'ottavo di finale disputato a Philadelphia.

A decidere una sfida particolarmente equilibrata è stato Kylian Mbappé, che al 70' ha trasformato con freddezza un calcio di rigore, regalando ai Bleus il passaggio del turno. Dopo una gara complicata e bloccata per lunghi tratti, la nazionale francese è riuscita a trovare il gol decisivo dagli undici metri, evitando i tempi supplementari.

Nei quarti di finale la Francia affronterà il Marocco, che negli ottavi aveva eliminato il Canada con un netto 3-0, conquistando così l'accesso tra le migliori otto della competizione.

Il programma degli ottavi prosegue con le sfide in calendario oggi. Il Brasile affronterà la Norvegia, mentre successivamente sarà la volta di Messico-Inghilterra.

A completare il quadro degli ottavi di finale ci saranno anche gli incontri tra Portogallo e Spagna, Stati Uniti e Belgio, Argentina ed Egitto, oltre alla sfida tra Svizzera e Colombia, dalle quali usciranno le altre qualificate ai quarti di finale.